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Kendi oyuncularını TFF'ye şikayet ettiler! Şike...

TFF1. Lig takımı Gaziantepspor yönetimi, bazı çevrelerin Süper Lig'den düşmelerinde etkili olduğu, eski takım kaptanı Elyasa Süme'nin da takımına ihanet ettiği konusundaki iddialarının araştırılması için Futbol Federasyonu'na(TFF) başvurdu.

Kendi oyuncularını TFFye şikayet ettiler! Şike...

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantepspor'un aleyhinde yürütülen kampanyalar, yaratılan olumsuz algı operasyonları takımın üzerinde olumsuz bir hava yaratıldığı iddia edilirken şöyle denildi:

"Dede Korkut'un geçmişte söylemiş olduğu, (Hain içerden olunca kapı kilit tutmaz oğul!) sözü bugün bizlere adeta ışık tutmaktadır. Yaşamış olduğumuz tüm olumsuzluklara, baskılara rağmen onurumuz ile gece gündüz mücadelesini verdiğimiz Süper Lig’den, içimizde buldukları iş birlikçilerinin eylemleri ve yardımı sonucu Gaziantepspor 2016-2017 sezonu sonunda bir alt lige düşmüştür. Kamuoyunun şunu bilinmesini ve anlamasını özellikle istediğimizi, bu şehrin lokomotif takımının üzerinde hiç tasvip etmeyeceğimiz yollara başvurulduğunu gördüğümüzü bilmelerini isteriz. Sözde verilen destek sözleri ile kulübümüze destek olunması bir yana, bunların yerine getirilmemesi suretiyle önce futbolcularımızda beklenti yaratılıp ve sonra boşa çıkartılarak, şehrimizin sporda en önemli markası olan Gaziantepspor Kulübünü kendi menfaatleri ve çıkarları uğruna yıpratmaya çalışmış ve bu manada ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır.  Bu kişilerin amaçları uğrunda hukuk dışı yollara da başvurabildikleri, özellikle 2016-2017 sezonun da Gaziantepspor’un başarısız olması yönünde çaba sarf edildiği, endişe ve şüphelerimizin kuruntudan ibaret olmadığı yönünde kanıtlar ortaya çıkmaya başlamıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bugüne kadar kendisi ve mensupları hakkında müsabaka sonucu etkileme eylemleri ile ilgili bir tek iddia dahi ileri sürülememiş Gaziantepspor, Gaziantep Şehri’ne yakışmayacak yollara hiç bir zaman tavassut etmemiştir. Gaziantepspor’u yok etmeyi zihnine koyan bu çevreler ve belli kişilerin hukuka aykırı eylemlerine Kulübümüz eski futbolcusu ve takım kaptanı Elyasa Süme’yi dahil etmiş olmaları ve yaptıkları eylemler ile amaçlarına ulaşabilmek için neler yapabileceklerine ortaya koymaktadır. Bu çevrelerin gerçekleştirmiş oldukları bu eylemleri yaptıkları dönem içinde Gaziantepspor’un sözleşmeli faal oyuncusu olan eski oyuncumuz ve takım kaptanı Elyasa Süme ile neyin karşılığında görüştüklerini, neler vaat ettiklerini ve ne tür eylemlerde bulundurduklarını Gaziantep Şehri ve Tüm Kamuoyu tüm çıplaklığı ile hukuk çerçevesinde en kısa sürede mutlaka görecektir. Gaziantepspor'un renkleri, Dünya'da örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunmasında can pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6317 şehidimizin anısına matem rengi olan siyah ve şehitlerimizin kanını simgeleyen kırmızı benimsenerek, kırmızı siyah olmuştur. Kırmızı siyah renkler bu şehir için kutsaldır. Gaziantep şehrinin emaneti olan Gaziantepspor’un haklarını hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip etmek de bizlerin asli görevidir. Bu kapsamda Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruyu yapmış olup, yaşanacak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır." ifadelerine de yer verildi.

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Kendi oyuncularını TFFye şikayet ettiler! Şike...

Kendi oyuncularını TFF'ye şikayet ettiler! Şike...

TFF1. Lig takımı Gaziantepspor yönetimi, bazı çevrelerin Süper Lig'den düşmelerinde etkili olduğu, eski takım kaptanı Elyasa Süme'nin da takımına ihanet ettiği konusundaki iddialarının araştırılması için Futbol Federasyonu'na(TFF) başvurdu.
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