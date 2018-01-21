Kayserispor maçı öncesi Galatasaraya büyük şok

Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Papa Badou Ndiaye, Premier Lig kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Daha önce Stoke City, Watford ve Crystal Palace'ın ilgilendiği Ndiaye için Newcastle United'ın da devrede olduğu öğrenildi.