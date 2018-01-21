Kayserispor maçı öncesi Galatasaraya büyük şok

Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok
Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sakatlığı nedeniyle maçın kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'da Gomis şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. Resmi açıklama kulüpten yapıldı. Gomis'in yerine Kayserispor maçında Eren Derdiyok'un 11'de başlaması bekleniyor. Gomis dışında sakatlığı bulunan Ahmet Çalık ve Fernando Reges de Kayseri deplasmanına götürülmedi. Kayserispor - Galatasaray maçı yarın saat 20:00'de oynanacak.
Kayserispor kamp kadrosu
Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
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