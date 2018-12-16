Kayserispor Hikmet Karamanla kayıpsız ilerliyor

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, güçlü rakibi Sevilla karşısında 2-0'dan geri döndü ve skoru 2-2 yaptı ancak 87'de yediği gole engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.