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Kayserispor 1-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftayı lider olarak kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bugün D Grubu son maçında Kayserispor’a konuk oldu. Mücadele gençlerin harika golleri ile 1-1 sona erdi.

Harika 2 gol

Beşiktaş, dakika 22'de genç yıldızı Sedat Şahintürk'ün uzaktan attığı harika golle 1-0 öne geçti. Kayserispor bu gole dakika 25'de 18 yaşındaki genç oyuncusu Erdem Onur Beytaş'ın attığı güzel golle yanıt verdi.

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