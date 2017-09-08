Katalan radyosu Arda Turanın Galatasaraya transfer olduğunu iddia etti!

Katalan radyosu Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu iddia etti!
Katalan RAC1 radyosuna göre Barcelona, Arda Turan'ı iki yıl kiralık olarak Galatasaray'a gönderiyor.
Türkiye Süper Lig'de transferin son gününe girildiği saatlerde Barcelona merkezli RAC1 gece yarısında Arda Turan bombasını patlattı.
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dedi.
G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.
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