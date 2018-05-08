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Kasımpaşa maçından sonra yolları ayırma kararı alınmış

HEMEN GÖREVDEN ALALIM

50. YILINDA Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor’da kriz bitmiyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Kasımpaşa’ya 5-2 yenilerek Avrupa yolunda ağır yara alan Bordo-Mavililer’de fatura teknik direktör Rıza Çalımbay’a kesildi. Kasımpaşa karşılaşmasının ardından acil olarak bir toplantı gerçekleştiren Trabzonspor yönetimi, Çalımbay’ın geleceğini masaya yatırdı. Yönetim “Hemen görevden alalım” kararı alırken, başkan Ağaoğlu’nun danışmanı ve genel koordinatör Özkan Sümer buna karşı çıktı.

İKİ MAÇ DAHA KALACAK

SÜMER, yönetim kurulunun kararı karşında  “Çok acele alınan kararlar bugüne kadar Trabzonspor’u hep ve sürekli olumsuz yönde etkilemiştir. Ligin bitimine iki hafta kaldı. Şimdilik hocamız görevine devam etmeli” diyerek Çalımbay’ın takımın başında kalması konusunda görüş belirtti. Başkan Ağaoğlu ve yöneticiler Sümer’in bu görüşü doğrultusunda sezon sonuna kadar Rıza Çalımbay ile devam aldığı aktarıldı. Toplantıda gelecek sezon için adı geçen teknik direktörler de bir kez daha masaya yatırıldı.

7 HOCA ADAYI VAR

KULÜBÜN yaşadığı ekonomik sorunlar ve öze dönüş çalışmaları kapsamında Trabzon’dan bir teknik direktörün takıma daha yararlı olacağı fikri savunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sadi Tekelioğlu, Mustafa Reşit Akçay, Giray Bulak, Tolunay Kafkas, Fatih Tekke, Ünal Karaman gibi teknik direktörlerle çalışmayı düşündüğünü yönetime bir kez daha söyledi. Gündemdeki isimler arasında özellikle Sadi Tekelioğlu ismi ön plana çıkarken son kararı yine koordinatör Özkan Sümer verecek.

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