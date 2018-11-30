Kasımpaşa maçı öncesi sıcak gelişme

Trabzonspor maçında yokları oynayan Slimani, Koeman'ın gazabına uğradı. Dün yedek soyunan Cezayirli forvet Kasımpaşa karşılaşması öncesi görüşme odasına alınacak.

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani, Dinamo Zagreb maçında yedek soyundu. Teknik heyet, pazartesi günkü Kasımpaşa maçı öncesinde Slimani ile özel bir görüşme yapacak.

Oyuncudan saha içinde yardımlaşmaya daha çok önem vermesi ve son vuruşlardaki konsantrasyonunu artırması istenecek. Cezayirli golcü idmanlarda kendini gösteremezse Kasımpaşa maçında yine tek forvet Frey ile yola devam edilecek.

YASSİNE BENZİA TEST EDİLDİ

Slimani'nin vatandaşı Benzia, Galatasaray maçından bu yana ilk kez Dinam Zagreb maçında 11'e alındı. Galatasaray maçı sonrası yaptığı küfürlü paylaşım nedeniyle İstanbul'daki Anderlecht maçında kadro dışı bırakılan Benzia, Trabzon deplasmanına da götürülmemişti. En son 18 Ağustos'taki Malatya maçında 11'de görev alan Barış Alıcı, Ayew'in yokluğunda yaklaşık 3 ay sonra maça 11'de başladı.

Sabah