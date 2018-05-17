Kartala golcü sol kanat

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Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.

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Bu sezon hücum hattındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'la ilgili Belçika basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

Ülkede yayın yapan HLN adlı televizyon kanalının internet sitesi, Siyah Beyazlı yönetimin Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yla ilgilendiğini yazdı.

BONSERVİSİ EVERTON'DA!

20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz yaz Everton'a transfer olsa da İngiltere'de çalışma izni alamadığı için Anderlecht'e kiralanmıştı.

Haberde Belçika kulübünün yeniden kiralama konusunda Anderlecht'le anlaştığı ancak oyuncunun teknik direktör Hein Vanhaezebrouck ile yaşadığı anlaşmazlıklardan ötürü bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

KİRALAMA FORMULÜ

Everton'ın 1 yıl daha kiralamak zorunda olduğu genç yıldız için Siyah Beyazlı yönetimin devreye girdiğinin belirtildiği haberde oyuncuyu Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın da istediği kaydedildi.

Bu sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol kaydeden Onyekuru, sol kanat mevkiinde görev yapıyor. Genç yetenek, görev verilmesi hâlinde santrfor ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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