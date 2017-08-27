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Kartal Timsah'ı avladı

Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Bursaspor'u Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Kartal Timsahı avladı

Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk etti. Beşiktaş, Bursaspor'u Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

5. dakikada Bursaspor'un atağında Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bursasporlu oyuncuya Pepe son anda müdahale etti.

8. dakikada Beşiktaş'ta Adriano sarı kart gördü.

13. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında Harun topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Quaresma ceza sahası dışından vurdu, top savunmadan döndü.

Peş Peşe goller!

18. dakikada Beşiktaş, Dusko Tosic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Quaresma'nın kullandığı kornerde Atiba topu arka direğe gönderdi. Arka direkte topla buluşan Tosic, ağları havalandırdı.

23. dakikada Bursaspor, Delarge'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bursaspor'un hızlı gelişen atağında Delarge, Stancu'nun pasında ceza sahasından topu ağlara gönderdi.

25. dakikada Cenk Tosun'un vuruşunda top üst direkten döndü.

27. dakikada Adriano'nun ortasında Caner'in ceza sahası içinden kafa vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

34. dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca çok sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.

36. dakikada Bursaspor'da Barış Yardımcı sarı kart gördü.

40. dakikada Ryan Babel'in uzaktan vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

42. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortada önde yakalanan kaleci Harun topu son anda kornere yolladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunda top Bursasporlu oyuncudan döndü.

58. dakikada Tosic ceza sahasındaki Cenk'e harika bir pas attı. Cenk topu göğsünde düzeltip vurdu, top kaleciden döndü.

Beşiktaş bir kez daha önde!

64. dakikada Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Quaresma kornerden ortaladı, Pepe ceza sahasında kafa vuruşu yaptı. Kaleciden dönen topu Atiba ağlara gönderdi.

68. dakikada Bursaspor'da Agu sarı kart gördü.

69. dakikada Talisca ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun topa sahip oldu.

73. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Negredo oyuna girdi.

79. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Adriano'nun yerine Beck oyuna girdi.

85. dakikada Ricardo Quaresma oyundan çıkarken,  Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

86. dakikada Beşiktaş'ta Andreas Beck sarı kart gördü.

Beşiktaş, Bursaspor'u Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş-Bursaspor maçından notlar

Süper Lig’in 3. haftasında Bursaspor’u konuk eden Beşiktaş, uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluştu.

Şampiyon tamamladığı sezonun son haftasında 3 Haziran’da sahasında Osmanlıspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran siyah-beyazlı takım, 84 gün aranın ardından taraftarlarının önünde maça çıktı.

Beşiktaş, sezonun ilk haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı cezası nedeniyle seyircisiz oynamıştı. Siyah-beyazlı takım, Turkcell Süper Kupa’da Atiker Konyaspor ile Samsun’da oynadığı maçta aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk maçında taraftarlarından yoksun mücadele etmişti.

Kadroda iki değişiklik

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik direktör yedeğe çektiği Andreas Beck ile Tolgay Arslan’ın yerine Bursaspor karşısında Adriano Correia ve Atiba Hutchinson’a ilk 11’de görev verdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Gary Medel, Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Alvaro Negredo’nun yanı sıra Tolga Zengin, Sedat Şahintürk, Necip Uysal, Mustafa Pektemek maçta yedek soyundu.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle bu sezon Vodafone Park’taki ilk maçı takip edemeyen taraftarlar, 41 bin 903 seyirci kapasiteli stadı tamamen doldurdu.

Bursaspor’da iki değişiklik

Bursaspor’da da teknik direktör Paul Le Guen geçen hafta oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11’de iki değişikliğe gitti.

Bursaspor’da sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Josua John’un yerine ilk 11’de Delarge Dzon ve Deniz Yılmaz, Beşiktaş karşısında görev yaptı. Bu arada İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar gereği Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı statta takip edemedi.

Oğuzhan Özyakup’a destek

Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım aday kadrosuna davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup’a maç öncesi destek oldu.

Isınma hareketleri sırasında tribüne çağrılan siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşmanın başlamasından önce Oğuzhan Özyakup lehine tezahüratlar yaptı.

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