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Spor Toto Süper Lig'İn 18. haftasınde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti ve 16 hafta sonra liderlik tahtına oturdu.

Kartal liderliğe kondu!

Süper Lig'in kritik maçında zirve hesapları yapan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı. Mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'un verdiği ve vermediği kararlar ise çok tartışıldı. Alanyaspor'un kazandığı penaltıya uzun süre tepkiler sürerken golden sonra sarı kartı bulunan Guerrier'in sert faulüne kart çıkarmaması bir başka tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlılar, net bir galibiyet alarak ligin zirvesine yerleşti.

Maçtan dakikalar şöyle;

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Mücadele Alper Ulusoy'un düdüğü ile başladı.

Karşılaşmanın ilk kaleyi bulan şutu Beşiktaş'tan geldi. 6. dakikada Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Zdenek Zlamal'da kaldı.

Q7'den harika orta Cenk'ten müthiş kafa

13. dakikada Beşiktaş'ta orta sahada Oğuzhan'la oyunu yönlendirdi. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın güzel ortasında Cenk Tosun'un bitirici kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

17. dakikada Beşiktaş'ta golün sahibi Cenk Tosun, hakeme yoğun itirazları sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmada 25 dakika geride kalırken topa daha çok hükmeden ve pozisyon bulan Beşiktaş'tı.

Wagner Love net golü kaçırdı

25. dakikada  Beşiktaş'ta Atiba,orta sahada pas hatası yaptı ve Aytemiz Alanyaspor tehlkeli bir pozisyona girdi. Brezilyalı Wagner Love kalesinden çıkan Fabri'ye çalımı attı ancak zayıf vuruşunu Tosic çizgiyi geçmeden kurtardı.

32. dakikada Quaresma sağ kanattan yine etkili geldi ve ortasını yaptı, yeni transfer Babel kafayla topu filelerle buluşturdu  ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

36. dakikada Cenk Tosun, belinden yaşadığı sakatlıkyüzünden oyuna devam edemedi ve yerine Tolgay Arslan girdi. Bu değişikliğin ardından Sİyah-Beyazlılarda forvete Talisca geçti.

Babel ilk golünü attı!

38. dakikada Beşiktaş topu kaptı ve hızlı bir şekilde atağa çıktı. Oyuna yeni giren tolgay'ın güzel pasında topla buluşan Ryan Babel, kaleciyi ve savunmayı çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. Hollandalı futbolcu Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

İlk yarının son anlarında Aytemiz Alanyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Emre Akbaba'nın vuruşu üstten auta gitti ve ilk yarı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Quaresma bu sezon ilk kez!

İkinci yarıya Beşiktaş başladı. 47. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cenk Ahmet topa elle müdahelesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Ricardo Quaresma skoru 3-0 yaptı. Portekizli yıldız gol sevincini Şenol Güneş'le yaşadı ve bu sezon ilk kez golle buluştu.

Alanya farkı 2'ye indirdi

53. dakikada Donald Guerrier, topu kaptı ve Beşiktaş ceza sahasına girdi. Fabri ile karşı karşıya kalan Landel yerde kaldı ve Alper Ulusoy maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.  Topun başına geçen Wagner Love skoru 3-1 yaptı.  Fabri golden önce itirazdan dolayı sarı kart gördü.Golden sonra saha içi karıştı ve iki takım futbolcuları birbirine girdi. hakem Alper Ulusoy Quaresma ve Guerrier'e sarı kart gösterdi.

Bu dakikadan sonra Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş kalesinde baskı oluşturmaya çalıştı. 63. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Donald Guerrier'in kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

67. dakikada Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği yaşandı ve Oğuzhan'ın yerine yeni transfer Matej Mitrovic oyuna dahil oldu. 71. dakikada Wagner Love'un kullandığı serbest vuruşta Fabri topu kontrol etti.

Beşiktaş skoru 4-1 yaptı

73. dakikada Beşiktaş korner kazandı. Topun başına Geçen Quaresma'Nın ortasında Brezilyalı savunmacı Marcelo topu ağlarla buluşturdu: 1-4. Quaresma bu maçta 2. asistini yaparken Marcelo da bu sezon 3. golünü atmış oldu.

76. dakikada Gökhan Gönül, ayağında ağrı hissetti ve oyundan çıktı, yerine Andreas Beck girdi. 84. dakikada Tosic ceza sahasında zor pozisyonda vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

Kalan dakikalarda Beşiktaş, rahat bir oyun sergiledi ve maçı kontrolünde tutarak mücadelenin tamamlanmasını bekledi.

Beşiktaş bu galibiyetle Süper Lig'de 16 hafta sonra liderliğe oturdu.

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