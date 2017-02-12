Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga Ciğerci forma giyecek.

Galatasaray, son haftaların başarılı ekibi Kayserispor karşısında bambaşka bir kimlikle sahaya çıkacak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, dün akşam yapılan son antrenmanın ardından bugünkü maçta oynatacağı isimleri belirledi.

Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Sneijder ve Carole’ün yerlerine Rodrigues ve Linnes’e görev verecek olan Riekerink, sakatlığı geçen Selçuk İnan’ı da riske etmeyip, Tolga Ciğerci’yi ilk 11’de oynatacak.

GÜRAY VE VARELA’YA DİKKAT EDİN

Sneijder’in yokluğunda 10 numara pozisyonunda Bruma oynayacak. Hollandalı teknik direktör, dün futbolcularına Kayserispor’un Fenerbahçe’yi 4-1 yendiği son lig maçının görüntülerini izletip, rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Riekerink, Varela ve Güray’a dikkat çekerek, bu oyuncuların sürekli kontrol altında tutulmalarını istedi.

Hürriyet