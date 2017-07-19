Karşınızda son golcü adayı: Duvan Zapata

Yeni sezon öncesi Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni, Elmas'ı transfer eden ve Isla ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'den bir bomba daha geliyor: Duvan Zapata.

Aykut Kocaman'ın yoğun ısrarı nedeniyle transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bombalar yeniden patlıyor.

Yönetimin her konuda anlaştığı Mauricio Isla bu gece İstanbul'a gelecek. Şili'li sağ bek sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın 3 yıllık imzayı atacak.

Forvet transferini de bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi... Bir süredir İngiltere'de çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler; Lucas Perez, Batshuayi ve Loic Remy konusunda beklediği sonucu alamayınca gözünü başka bir yıldız isme dikti.

Bu isim Duvan Zapata... Bonservisi Napoli'de bulunan Kolombiyalı forvet geçtiğimiz sezon kiralık olarak Udinese formasını giydi.

BİRÇOK KULÜP ONU İSTİYOR

Udinese'de 38 lig maçına çıkan ve 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Zapata'yı kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe kısa süre içinde Napoli'yle görüşmelere başlayacak. İtalyan kulübünün de yıldız futbolcuyu bir kez daha kiralamayı planladığı fakat birçok kulüpten teklif geldiği belirtiliyor.

Napoli ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki Zapata güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.

Hürriyet