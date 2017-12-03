Karşınızda ligin yeni lideri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve ligin yeni lideri oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

57. dakikada Başakşehirli Epureanu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve ligin yeni lideri oldu.