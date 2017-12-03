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Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

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Lucas Lima transferi aralık ayında...

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş transfer açıklaması geldi.
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İdeal yabancı sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın sorularını yanıtladı.

Karşınızda ligin yeni lideri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve ligin yeni lideri oldu.

Karşınızda ligin yeni lideri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

57. dakikada Başakşehirli Epureanu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve ligin yeni lideri oldu.

"Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri"

Fenerbahçe Edin Visca için Başakşehir'in kapısını çalacak

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Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti


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Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri

"Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri"

Süper Lig’in 14. haftasında ağırladığı Osmanlıspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyon bir takım gibi oynamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Karşınızda ligin yeni lideri

Karşınızda ligin yeni lideri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve ligin yeni lideri oldu.
Fenerbahçe Edin Visca için Başakşehirin kapısını çalacak

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Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

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Abdullah Avcı: Oluruz, olamayız ama şampiyonluk adayıyız

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Başakşehir Galatasarayın ensesinde

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