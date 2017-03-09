Karembeudan şaşırtan açıklama: Beşiktaş...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'tan maç öncesi flaş bir açıklama geldi.

Pire ekibinin sportif direktörü Christian Karembeu, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Bu akşam Beşiktaş'a karşı kazanacağımıza inanıyorum. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş fazlasıyla ofansif oynayan bir takım. Bu tür takımlara karşı kontraataklarla sonuca gideriz. Daha önce bunu yaptık. Beşiktaş'ın yüklendiği anlarda hızlı hücumlarla büyük bir darbe vurmayı amaçlıyoruz. Açıklarını mutlaka bulacağız. Kesin kazanmak için çıkıyoruz" dedi.