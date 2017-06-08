Karar verildi! Takımda kalıyor...

Bruma'da büyük tehlike!

Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam edecek.