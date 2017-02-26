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Karabükspor'a evinde yan bakılmıyor!

Süper Lig'de 22. hafta maçında Karabükspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Karabükspora evinde yan bakılmıyor!

Süper Lig'de 22. hafta maçında Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

22. dakikada Kardemir Karabükspor’da sol kanattan Latovlevici’nin kullandığı uzun taç atışı sonrası seken topla ceza sahası dışında bulunan Poko’nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

27. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Kerim Zengin meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Traore’nin altı pas önünde vuruşunda top auta gitti.

39. dakikada Kardemir Karabükspor’da Kerim Zengin çalımlarla ceza sahası içine girdi. Gençlerbirliği’nde Anıl Karaer’in Kerim’e faul yaptığını belirleyen hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

42. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Seleznov’un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakem Barış Şimşek'in düdüğüyle ikinci yarı Gençlerbirliği'nin vuruşuyla başladı.

56. dakikada Andre Poko'nun sol çaprazdan ortasında Mustapha Yatabare penaltı noktasının gerisinden röveşata ile vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

70. dakikada sağ kanatta atağı tek başına sürükleyen Andre Poko penaltı noktası civarına pasını çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top bir kez daha Andre Poko'ya geldi. Andre Poko, sol ayağıyla çok sert vurdu ancak kaleci Johannes Hopf güçlükle topu kornere çeldi.

74. dakikada Anıl Karaer'in sol kanattan yaptığı etkili ortaya Serdar Gürler, kaleci Ahmet Şahin'den önce altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

76. dakikada Marko Milinkovic'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Gürler sağ ayağının içiyle yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ahmet Şahin soluna giden topu yatarak kurtarmayı başardı.

81. dakikada Marko Milinkovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Luccas Claro altıpasın hemen önünden kafa vuruşunu yaptı. Yerde seken topu kaleci Ahmet Şahin parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Gençlerbirliği'nde Marko Milinkovic kullandı. Marko Milinkovic'in ortasında Sergei Politevich penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ahmet Şahin bir kez daha gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve Karabükspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi bu galibiyetle evinde 8. maçını kazanmış oldu.

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