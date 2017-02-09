Karabükspor maçı öncesi flaş gelişme!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Beşiktaş’ta Karabük yolculuğu başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor’a konuk olacak lider Beşiktaş, Karabük’a gitti.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden kara yoluyla Karabük’e hareket etti. Beşiktaş’ın Kardemir Karabükspor maçı kafilesinde, Kamerun’la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra İstanbul’a dönen Vincent Aboubakar da yer aldı. Forvet pozisyonunda Cenk Tosun'dan başka alternatifi bulunmayan Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kadroya tekrar katılması teknik heyette sevinç yaşattı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçı saat 19.00’da başlayacak.
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