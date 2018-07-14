Kara kule Galatasaraya

Belçika medyası, Galatasaray’ın Anderlecht’in 28 yaşındaki Senegalli stoper Kara Mbodji ile yakından ilgilendiğini iddia etti.

Bir yandan Jason Denayer için Manchester City'nin kapısını aşındıran Galatasaray, bir yadan da başka stoperler için girişimlerini sürdürüyor.

SIKI PAZARLIK

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili son iddia ise Belçika medyasından geldi... Belçikalılar, Cimbom'un Anderlecht forması giyen Kara Mbodji ile yakından ilgilendiğini iddia ettiler. Haberde, Galatasaray Yönetimi'nin Belçika kulübüyle sıkı bir pazarlık halinde olduğunun da altı çizildi.

2020'DE SONA ERİYOR

Senegalli stoperin Anderlecht ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

HAVADAN GEÇİŞ İZNİ YOK!

Mbodji, 1.92 metrelik boyuyla hava toplarına çok hakim bir stoper. Zaman zaman rakip kalede gol bulabiliyor.

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