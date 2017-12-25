Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, 1 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İspanyollara 'Evet' dedirtmek üzere. Fenerbahçe yönetimi, ülkesine dönmek isteyen Gaitan'ı ikna etmek hedefiyle tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

Ara transfer için çalışmalarına hız veren F.Bahçe, Atletico Madrid'den Nico Gaitan'a kancayı taktı. Arjantinli yıldız da fazla forma şansı bulamadığı Ispanyol kulübünden ayrılmak istiyor.

29 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı hedefleyen san-lacivertliler, Atletico Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmelerde bir hayli yol kat etti. Kanarya, kiralama bedeli olarak İspanyollara 1 milyon euro ödeyecek.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Fenerbahçe, Gaitan'ın menajeri Jose İribarren ile görüştü ve teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, ülkesine dönmek isteyen Arjantinli yıldızı ikna etmek için çabalıyor. Her iki kanatta da forma giyebüen tecrübeli futbolcu, sol ayaklı olmasına rağmen daha çok orta alanın sağında görev yapıyor. Kanarya, ikna etmesi durumunda sakatlığı nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan Gaitan'ı, kapsamlı bir sağlık taramasından geçirecek.

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