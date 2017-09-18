Kamenide dikkat çeken detay!

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Kameni'nin formasında ne armadan ne de yıldızlardan eser vardı.

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de çıkan tecrübeli futbolcu Kameni'nin formasındaki bir detay dikkat çekti.

33 yaşındaki file bekçisinin yeşil formasında ne Fenerbahçe logosundan ne de yıldızlardan eser vardı. Kameni'nin neden böyle bir formayla sahaya çıktığı henüz bilinmezken bu durum, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Kameni, ikinci yarıda formasını değiştirerek bu formayı giydi: