Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

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'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Kagawa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray ile anılan Japon yıldız Kagawa'nın menajeri Thomas Kroth, oyuncusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kagawanın menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

Nagatomo’dan alınan katkı, Galatasaray’ın ‘Uzak Doğu’ projesi, Garry Rodrigues’in olası transfer ihtimali üzerine sarı kırmızılı kulüp için Kagawa iddiası ortaya atılmış, yıldız futbolcunun transferinde Fatih Terim’in bir hayli istekli olduğu konuşulmuştu. B.Dortmund’da oynadığı futbolla bir hayli göze çarpan ve 2012 yılında 12 milyon karşılığında M.United’ın yolunu tutan 29 yaşındaki Japon yıldızın menajeri Thomas Kroth, oyuncusu hakkında StarSpor’a önemli bilgiler verdi.

"KAGAWA DORTMUND'DA MUTLU"

2,5 yıllık Premier Lig tecrübesinden sonra yeniden Dortmund’a dönen ve Bundes Liga’da 3,5 yıldır top koşturan Kagawa’nın Türkiye’ye gelmeyeceğini belirten menajer Kroth, Shinji’nin Almanya’da mutlu olduğunu ve oyuncunun kesinlikle kulübünden ayrılmayacağını ifade etti. Galatasaray iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Thomas Kroth, ‘Kagawa’nın yaşı daha genç, çok astronomik bir teklif olmazsa Dortmund’da kalacak. Oyuncunun 2020’ye kadar sözleşmesi var ve Bundes Liga onun için doğru bir adres. Kagawa’ya böyle bir teklif gelirse onun da düşüneceğini zannetmiyorum’ dedi.

Galatasaray gözünü Amr Warda'ya dikti

Galatasaray gözünü Amr Warda'ya dikti

Sola Japon Rodrigues

Sola Japon Rodrigues

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı


 

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