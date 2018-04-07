Kagawanın menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray ile anılan Japon yıldız Kagawa'nın menajeri Thomas Kroth, oyuncusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Nagatomo’dan alınan katkı, Galatasaray’ın ‘Uzak Doğu’ projesi, Garry Rodrigues’in olası transfer ihtimali üzerine sarı kırmızılı kulüp için Kagawa iddiası ortaya atılmış, yıldız futbolcunun transferinde Fatih Terim’in bir hayli istekli olduğu konuşulmuştu. B.Dortmund’da oynadığı futbolla bir hayli göze çarpan ve 2012 yılında 12 milyon karşılığında M.United’ın yolunu tutan 29 yaşındaki Japon yıldızın menajeri Thomas Kroth, oyuncusu hakkında StarSpor’a önemli bilgiler verdi.

"KAGAWA DORTMUND'DA MUTLU"

2,5 yıllık Premier Lig tecrübesinden sonra yeniden Dortmund’a dönen ve Bundes Liga’da 3,5 yıldır top koşturan Kagawa’nın Türkiye’ye gelmeyeceğini belirten menajer Kroth, Shinji’nin Almanya’da mutlu olduğunu ve oyuncunun kesinlikle kulübünden ayrılmayacağını ifade etti. Galatasaray iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Thomas Kroth, ‘Kagawa’nın yaşı daha genç, çok astronomik bir teklif olmazsa Dortmund’da kalacak. Oyuncunun 2020’ye kadar sözleşmesi var ve Bundes Liga onun için doğru bir adres. Kagawa’ya böyle bir teklif gelirse onun da düşüneceğini zannetmiyorum’ dedi.

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