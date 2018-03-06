U21 maçında rakibine oldukça sert bir müdahale yapan ve kendi camiasından bile tepki gören Eljif Elmas kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Beşiktaş'la oynanan U21 maçında şoke eden bir harekete imza atmıştı. Rakibine oldukça sert giren oyuncu sarı kart görürken sosyal medyada kendisi için eleştiri mesajları atılmıştı. Hatta bazı yayın organlarında o oyuncunun Eljif Elmas değil Adenis Shala olduğu iddia edilmişti.

KADRO DIŞI İDDİASI

Fanatik'in haberine göre; Sarı lacivertlilerin teknik heyeti, yapılan bu sert hareketin ardından Makedon futbolcuya şans vermemeye başladı. Eljif Elmas bu hareketinden sonra dün oynanan Akhisar maçında kadroda yer almadı. U21 takımının Akhisar'la oynadığı maçta da kadroya alınmadı.