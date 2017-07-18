Kadın muhabir sordu, Nuri Şahin dondu kaldı!

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’un orta saha oyuncularından Nuri Şahin’e basın toplantısında sorulan bir soru gündem oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Asya’da devam eden sarı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Peter Bosz ile milli futbolcu Nuri Şahin, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir kadın muhabir, “Benim sorum Borussia Dortmund’un savunma yönüyle alakalı olacak. Borussia Dortmund’un defansif anlamdaki zaafına yeni teknik direktör çare bulabilecek mi?” sorusunu yöneltti.

Bu sorunun ardından Nuri Şahin, kadın muhabirin sorusuna şaşırdı ve tebessüm etti. Bilindiği gibi Dortmund, Almanya'da en iyi savunma yapan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Dortmund’un teknik direktörü Peter Bosz ise “Bizim o yönümüz yeterince güçlü. Size katılmıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Ajansspor