Kadıköye onu izlemeye geliyorlar

Cumartesi günü oynanacak derbide Newcastle ve Everton'ın izleme heyeti de Kadıköy'de olacak. İki İngiliz devi Garry Rodrigues'i yakından takip edecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Garry Rodrigues ile ilgili transfer konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Garry Rodrigues, Premier Lig'e transfer olacak mı?

Sezon başı ve ara transfer döneminde İngiliz kulüplerinin talip olduğu Garry Rodrigues, Fenerbahçe derbisinde göz hapsinde olacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçta Newcastle United ve Everton Kulüplerinin scoutlarının Garry Rodrigues'i izleyeceği ortaya çıktı. İki İngiliz kulübünün temsilcisi, Garry Rodrigues'i derbide İstanbul'a gelip seyredecek.

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