Kadıköyde unutulmaz maç!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk maç da 2-2 bitince normal süresi 2-2 sona eren rövanş mücadelesi uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca karşılaşma galibi belirleyecek penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında Başakşehir rakibine 10-9'luk üstünlük sağladı ve finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

İlk hücum Fenerbahçe'den

Maçın ilk hücumunu Fenerbahçe gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerde sol kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortaya ceza sahası dışından Şener Özbayraklı vurdu, kaleci Volkan Babacan yatarak direk dibinde topu kontrol etti. Fenerbahçeli taraftarlar bu maça da yoğun ilgi göstermedi. Tribünlerdeki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. 6. dakikada Başakşehir kendi yarı alanından paslaşarak geliştirdiği hücumda Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına yaklaşan Visca ile topu buluşturdu. Boşnak oyuncunun uzaktan sert şutu kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Visca gole çok yaklaştı



Maçın 11. dakikasında topla buluşan Edin Visca, ceza sahasında topla birlikte yöneldi. Fenerbahçe savunmasını ekarte Boşnak yıldız, Volkan Demirel'i de kontropiyede kalacak şekilde direk dibine gönderdi. Demirel yavaş giden şutu kornere çelmeyi zor da olsa başardı. Mücadeledeki en net pozisyonlardan biriydi.

Van Persie'den kötü vuruş

Karşılaşmanın 23. dakikasında Jeremain Lens ara pası ile sağ kanatta Alper'i topla buluşturdu. Alper Potuk'un içeriye çevirdiği topta Başakşehir savunması topu uzaklaştırmak istedi. Seken top Hollandalı yıldız futbolcu Van Persie'nin önünde kaldı. Yıldız futbolcu topun gelişine vurmak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı ve Fenerbahçe mutlak bir fırsattan yararlanamadı. 27. dakikada Van Persie bir gol daha kaçırdı. Lens ceza sahası içerisinde bulunan Hollandalı golcü futbolcuya pasını attı. Rakibinden şık bir çalımla topu kurtaran Van Persie şutunu çekti ancak top falso alarak auta çıktı.

Ters vuruş tehlike yarattı

30'da sol kanattan Hasan Ali Kaldırım ile ilerlemeye çalışırken karşısında Başakşehirli Uğur'un faulüne maruz kaldı. Hakem sarı kart gösterdi. Faul sonrası kullanılan serbest atışta Lens ceza sahasına ortaladı. Genç Cengiz Ünder ters bir vuruş yaptı Volkan Babacan tecrübesi ile bu pozisyonun gol olmasını engelledi.

Lens atakları yaratıyor ama...

Fenerbahçe'nin bu dakikaya kadar en etkili ismi Jeremain Lens olarak dikkat çekti. Özellikle pasları ile Van Persie'yi buluşturan Hollandalı yıldız sağ kanadı çok iyi kullandı. Van Persie ise kalitesinin çok uzağında kaldı. Genelde ceza sahası içerisinde etkili şutları ile tanınan yıldız futbolcu bu maçta bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. 41'de Fenerbahçe'de sağ kanattan yine Lens güzel bir orta yaptı, sol çaprazdan vole vurmak isteyen Van Persie topu ıskaladı.

Golü attı sevinmedi

43. dakikada Adebayor'dan aldığı topla ceza sahasına yakın mesafeden şutunu çeken Emre Belözoğlu topu ağlarla buluşturdu. Tecrübeli futbolcu golden sonra sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı. Taraftarlar gol sonrası Emre'yi alkışladı.

2. yarı sert başladı

Mücadelenin 2. yarısına her iki ekip de sert faullerle başladı. Orta sahada oyuncular topu kazanmak için rakiplerine sert müdahalelerde bulundular. Alper ile Emre'nin ikili mücadelesinde Emre yerde kalırken oyun devam etti. Topu alan Van Persie'ye kayarak müdahale eden Bekir sarı kart gördü. Bir dakika sonra Alper Potuk rakibine yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü.

Topal korkuttu

50. dakikada sol çizgide Alparslan'ın uzaklaştırmak istediği top yakın mesafeden Mehmet Topal'ın yüzüne çarptı. Mehmet bir anda yerdehareketsiz kaldı. Yüreklerin ağza geldiği anda ilk yardım için direk futbolcular dilini dışarıya çıkarttılar. Daha sonra sağlık görevlileri Topal'a müdahalede bulundu. Önemli bir durumu olmadığı anlaşılan tecürbeli oyuncu sağlık görevlileri tarafından onay verilince oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Fenerbahçe'de Alper Potuk'un yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu. 63'te Başakşehir'de Cengiz Ünder'in ceza sahasına yakın mesafeden sert şutunu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda Volkan Demirel de topun gittiği köşeye doğru uçarak köşeyi kapatmıştı. AYnı dakika içerisinde bu kez Fenerbahçe'den Moussa Sow'un sert şutunu kaleci Volkan Babacan kornere gönderdi.

Visca'nın şutunda Volkan başarılı

68'de Başakşehir'in en etkili isimlerinden biri olan Edin Visca topu Fenerbahçe ceza sahası dışına kadar sürdü. Kaleyi görür görmez şutunu gönderdi. Kaleci Volkan Demirel aynı güzellikte şutu kurtardı.

Asist Lens gol Sow

Maçta dakikalar 71'i gösterdiğinde sağ kanatta Lens'in ceza sahası içine gönderdiği güzel ortaya gelişine vuran Moussa Sow topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1'e getirdi. 73'te Başakşehirli Mossoro hakeme yönelik yaptığı hareketler sonrasında sarı kart gördü. Bu kart sonrası Mossoro yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı. 75. dakikada Martin Skrtel'in Mustafa Pektemek'le girdiği mücadelede topa müdahale etmek isterken rakibinin ayağına teması sarı kartı getirdi.

Bekir topa dokunamadı

76. dakiakda Emre Belözoğlu'nun yaklaşık 30 metrelik mesafeden yaptığı kavisli ortasına arka direkteki Bekir İrtegün boş pozisyonda kafa vurmak istedi ancak top auta çıktı. Başakşehir bu önemli pozisyondan eli boş dönmek zorunda kaldı. 81. dakikada Van Persie rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

Mustafa Pektemek öne geçirdi

Mücadelenin 86. dakikasında Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Holmen çizgiye inerken sert vurdu, kaleci Volkan'ın kapattığı köşeden top ağlarla buluştu.

Ozan Tufan skoru eşitledi

88. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş skora dengeyi getirdi. Sol kanattan ceza sahası içine indirilen topa Van Persie gelişine vurdu, Ozan son anda ayağını topa soktu ve takımının 2. golüne imza attı.

Top direkten döndü

Emre Belözoğlu'nun 90+3'te kullandığı serbest vuruşa kafa vuran Epureanu'nun şutu direğin dışına çarparak auta gitti. Bu pozisyonda Sarı Lacivertliler'in yüreği ağzına geldi. Van Persie'nin yerine Volkan Şen oyuna girdi. Maçta başka gol pozisyonu olmayınca uzatmaya geçildi.

Volkan Şen uzaktan denedi

Uzatma bölümünün ilk yarısında 94. dakikada Mustafa Pektemek ceza sahasına girerken topu Hasan Ali'ye kaptırdı. Sarı lacivertli oyuncu topla ilerlerken arkadan müdahalede bulunan Mustafa Pektemek hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Dakikalar 96'yı gösterdiğinde Volkan Şen sol kanatta topla buluştu. Topla bir anda hareketlenen Volkan'ın şutu az farkla auta çıktı. Mücadelenin 97. dakikasında Simon Kjaer kaptığı topla hızlı bir şekilde ilerlerken Visca müdahale etti. Visca'nın salladığı tekme sonrasında Kjaer pozisyonunu kaybederken hakem faul kararı verdi ve sarı kartını gösterdi.

Volkan Demirel'den kritik kurtarış

100. dakikada Emre'nin güzel pasında Napoleonii'nin şutunu Volkan Demirel yakın mesafeden çok güzel çıkardı, dönen topta Mustafa Pektemek'in uzaktan şutunda da Volkan uçarak gole izin vermedi.

Şener Özbayraklı sakatlandı

104'te sakatlanan Şener Özbayraklı'nın yerine Roman Neustadter oyuna girdi. Şener uzun bir sakatlık geçirdikten sonra formasına yeniden kavuşmuştu. Oyuncunun son durumu ile kulüpten yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Volkan Şen zorlandı

Uzatma dakikalarının ilk yarısında gol sesi çıkmazken 2. yarısında Başakşehir gol çok yaklaştı. Holmen'in Adebayor'a gönderdiği sert topu kontrol eden tecrübeli golcü pasını Mustafa'ya verdi. Mustafa'nın yakın mesafeden şutunu kaleci Volkan Demirel kontrol etti. 108. dakikada Emre'nin Adebayor'u düşünerek gönderdiği uzun topta kaleci Volkan ceza sahası dışına çıkarak top göğsüyle uzaklaştırdı. Bu sırada Adebayor'un diz kapağı Volkan'ın göğsüne çarptı. Kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Bu sırada Volkan Şen de bir sakatlık yaşadı. Uzatma bölümünün ilk yarısı sona erer ermez soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, uzatmanın 2. yarısında da sahada zorlandığı görüldü.

113. dakikada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, sakatlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı. Kısa süreli sakatlık sonrası Ozan oyuna devam edildi. 115'te Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nepoleoni ile Sow çarpıştı bu arada top da kornere çıktı. 119.dakikada Jeremain Lens hızlı atağa kalktı. Orta sahada topla buluşan Hollandalı futbolcuya Epureanu faul yaptı. Hakem sarı kart gösterdi.

Penaltılar finalisti belirledi

Uzatma bölümlerinde gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında heyecan doruktaydı. İki kalecinin de penaltı atışı kullandığı ve 2. kez oyuncuların tekrar kullandığı atışlarda kazanan Başakşehir oldu ve adını finale yazdırdı.

Penaltılar: 9-10

Emre Belözğlu (Attı)

Moussa Sow (Attı)

Edin Visca (Kaçırdı)

Simon Kjaer (Attı)

Mustafa Pektemek (Attı)

Josef de Souza (Attı)

Epureanu (Attı)

Mehmet Topal (Kaçırdı)

Adebayor (Attı)

Jeremain Lens (Attı)

Cengiz Ünder (Attı)

Volkan Şen (Attı)

Samuel Holmen (Attı)

Neustadter (Attı)

Napoleoni (Kaçırdı)

Martin Skrtel (Kaçırdı)

Attamah (Attı)

Hasan Ali Kaldırım (Attı)

Volkan Babacan (Kaçırdı)

Volkan Demirel (Kaçırdı)

Emre Belözoğlu (Attı)

Moussa Sow (Attı)

Samuel Holmen (Attı)

Simon Kjaer (Attı)

Adebayor (Attı)

Josef de Souza (Kaçırdı)