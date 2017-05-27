Kadıköyde kazanan yok: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Arena'da 1-1 berabere kaldı.

Avrupa'ya katılma savaşı bu kadar!

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde şampiyonluktan haftalar önce kopan iki ezeli rakip, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısında Fenerbahçe'nin, ikinci yarısında ise Trabzonspor'un biraz daha üstün olduğu mücadelede tribünler yine boştu. Kaleciler Volkan demirel, Onur Kıvrak ve onun yerine giren Esteban, harika kurtarışlarıyla alkış topladılar.

İki takımın da hedefleri olmasına rağmen 90 dakika boyunca vasat ancak açık bir oyun sergilenirken, goller ilk yarıda Sow ve ikinci yarıda güzel bir gol atan Matus Bero'dan geldi.

Fenerbahçe bu skorla 3.'lük koltuğunu bir kez daha tehlikeye atarken, Trabzonspor da 5. olup Başakşehir'in kupayı kazanması halinde Avrupa'ya gitme şansını kaybetti.

Bordo Mavililer, 50. yılda Avrupa'da olmayacak.

Maçtan dakikalar...

11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Volkan Demirel yumruklayarak uzaklaştırdı.

14. dakikada Trabzonspor'da Onur Kıvrak sakatlandı. Jeremain Lens'in ara pasında Emenike, Onur'la karşı karşıya kaldı.

İkili mücadelede Onur'la Emenike arasında tartışma çıktı. Emenike, Onur'a yaptığı hareketlerden ötürü Ali Palabıyık'tan sarı kart gördü. Onur, tedavisinin ardından oyuna geri döndü.

18'de Emenike'nin şututnda arka direkte Sow, boş kaleye dokundu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe, 23. dakikada Sow'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Sağ bekte oynayan Hasan Ali Kaldırım'ın güzel şutunda top üst direkten geri döndü. Seken topa ise kale önündeki Sow dokundu, ve Senegalli rahat bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Jeremain Lens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

45+2'de ceza alanı içinde bomboşa N'Doye'nin şutunu Volkan Demirel harika kurtardı.

İlk yarı sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda birkaç kez sakatlık yaşayan Onur Kıvrak'ın yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban oyuna dahil oldu.

47'de Jan Durica'nın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

54. dakikada Trabzonspor, Matus Bero'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Sağ kanattan bindiren Bero, topu sol ayağına çekti ve müthiş bir şutla topu direkten ağlara gönderdi.

65'te Trabzonspor yarı alanının ortalarında sol kanatta Jeremain Lens'e sert müdahalede bulunan Fabian Castillo, sarı kart gördü.

70'te Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada N'Doye, topu göğsüyle kontrol edip şutunu çekti, yakın mesafeden Volkan Demirel harika kurtardı.

Volkan bu maçta da takımını sırtlamaya devam etti.

73'te bu kez golü kaçıran Fenerbahçe'ydi. Volkan Şen'in soldan ortasına içeride bomboş Van Persie kafayı vurdu, kaleci Esteban müthiş kurtardı.

83'te Pereira sağdan ceza alanına girdi, şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.

90 dakika sonunda Fenerbahçe 61, Trabzonspor ise 51 puana yükseldi.

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