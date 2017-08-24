Kadıköyde 2 isme büyük tepki!

Fenerbahçe-Vardar mücadelesinde Van Persie ve Ozan Tufan, sık sık pozisyonları değerlendirememesi nedeniyle taraftarlar tarafından ıslıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin Play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Vardar'ı ağırladı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Sarı Lacivertliler, bu maça oldukça konsantre bir şekilde çıktı.

Aykut Kocaman ilk 11'de Josef'İn yokluğu nedeniyle Ozan Tufan'ı, Soldado'nun hafif sakatlığı nedeniyle Van Persie'yi tercih etti.

Hollandalı yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Soldado'ya bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Ozan Tufan ise sık sık uzaktan şutlarla kaleyi denedi ancak şutlar kaleyi bulmayınca, taraftarlar tarafından protesto edildi. Ozan Tufan, Mehmet Topal oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taktı.

'Yönetim istifa' tezahüratları

Fenerbahçe 2-1lik skorla sahadan yenik ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Bu skor üstüne taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.