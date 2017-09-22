Kadıköy derbide kapalı gişe

Ülker Stadı’nın uzun bir aradan sonra yarınki derbide tamamen dolması bekleniyordu. Biletlere gösterilen ilgi, bu beklentinin gerçekleşeceğini ortaya koydu.

Fenerbahçe Yönetimi’nden yapılan açıklamada dün sabah itibariyle 21 bin 500 biletin satıldığı açıklandı. Üstelik Beşiktaş maçı için genel satış dün başladı! Bu açıklamadan bir kaç saat sonra derbiye bilet almaya çalışan taraftarlar, hiçbir tribünde yer kalmadığı mesajıyla karşılaştı.

Sarı-Lacivertliler’de yaklaşık 18 bin kombine sahibi bulunuyor. Eğer onlar da yarın akşam takımı yalnız bırakmazsa, Ülker Stadı uzun bir aradan sonra ful çekecek.