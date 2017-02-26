Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Dünya Kupası elemelerindeki Milli Takım'ın 4 maçının üçünde oynayan Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizlikler bitmiyor.

Milli futbolcunun son olarak suratına Fortuna Düsseldorf'un Heidenheim maçında rakibinin tabanı geldi. Hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Kaan'ın kaşının üstüne ve gözünün altına müdahale edildi Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizliklerin sonu gelmiyor.

Bronşit tedavisi gören 22 yaşındaki futbolcu, akciğerlerindeki sıkıntıya rağmen Fortuna Düsseldorf'un maçlarında oynamaya ve antrenman yapmaya devam etti. Kaan, Fortuna'nın Heidenheim ile golsüz berabere kaldığı maçta da ilk 11'de görev yaptı. Ama 79. dakikada Heidenheim'dan Kim Skarke'nin tabanı suratına gelince yerde kaldı.Yüzü kan içinde sahayı terk etmek zorunda kalan Kaan, hemen hastaneye götürülüp ameliyata alındı. Kaan'ın sol kaşının hemen üstünde derin bir yara oluştu. Hem buraya hem de sol gözünün altındaki yaraya müdahale edildi.

Ntvspor