Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Dünya Kupası elemelerindeki Milli Takım'ın 4 maçının üçünde oynayan Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizlikler bitmiyor.

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Milli futbolcunun son olarak suratına Fortuna Düsseldorf'un Heidenheim maçında rakibinin tabanı geldi. Hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Kaan'ın kaşının üstüne ve gözünün altına müdahale edildi Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizliklerin sonu gelmiyor.

Bronşit tedavisi gören 22 yaşındaki futbolcu, akciğerlerindeki sıkıntıya rağmen Fortuna Düsseldorf'un maçlarında oynamaya ve antrenman yapmaya devam etti. Kaan, Fortuna'nın Heidenheim ile golsüz berabere kaldığı maçta da ilk 11'de görev yaptı. Ama 79. dakikada Heidenheim'dan Kim Skarke'nin tabanı suratına gelince yerde kaldı.Yüzü kan içinde sahayı terk etmek zorunda kalan Kaan, hemen hastaneye götürülüp ameliyata alındı. Kaan'ın sol kaşının hemen üstünde derin bir yara oluştu. Hem buraya hem de sol gözünün altındaki yaraya müdahale edildi.

Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

Hamit Altıntop:

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Mario Gomez'in zor günleri!

Mario Gomez'in zor günleri!


 

Ntvspor

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Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Dünya Kupası elemelerindeki Milli Takım'ın 4 maçının üçünde oynayan Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizlikler bitmiyor.
Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

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Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

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Mario Gomezin zor günleri!

Mario Gomez'in zor günleri!

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