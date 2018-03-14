Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Cumartesi günü oynanacak derbide Newcastle ve Everton'ın izleme heyeti de Kadıköy'de olacak. İki İngiliz devi Garry Rodrigues'i yakından takip edecek.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.

Jupp Heynckes: Beşiktaş Bundesliga'da olsa...

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jupp Heynckes: Beşiktaş Bundesligada olsa...

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ın ciddi ve önemli bir rakip olduğunu söyledi. İkinci maçın asla zor olmadığını belirterek, "Genel olarak Beşiktaş kendi sahasında hiç kaybetmedi, grupta namağlup tamamladılar. İlk maçtan önce de dedim, çok iyi takımlar. Bunu da bugün gösterdiler zaman zaman. Taraftarları önünde göstermek istediler. Hücum futbolu oynamak istediler. İlk maçı 5-0 kazansak da ciddiyeti hep vurguladım, kolay olmadı bence. 2-0'dan sonra takımın bazen rahatlaması normal ve oyuna yansıması normal. 2 maçta 8 gol atmak kolay değildi, buradan galip çıkmak kolay değildi. Bu bizim ne kadar akıllı olduğumuzu gösteriyor. Çok kolay değildir, ilk maç sonrası erken gol yesek atmosfer değişirdi, zorlaşırdı daha çok" dedi.

Maçtaki sertlikleri ve sarı kart sayısının çok olmasını da yorumlayan 72 yaşındaki hoca, "Bunu ön görmek zor. Rakibimiz agresif oynadı. Rakiple başa baş oynamak için tatlı sert olmalısınız. Sarı kart gelebileceğini biliyorduk. Hiçbir oyuncumu suçlayamam kart için, serinkanlı olmalıyız. Disiplinli olmalı, provakasyon olmadı ama olabilirdi. Böyle bir cadı kazanında böyle sert oynandığında karşılık vermek gerekiyor" yorumunu yaptı.

"Beşiktaş, Bundesliga'da olsa orta sıraların üstünde olurdu"

Beşiktaş'ı ve taraftarlara büyük bir övgüde bulunan Alman çalıştırıcı, "Bunu tahmin etmek zor, Beşiktaş, Bundesliga'da olsa ne olur söylemek zor. Ama orta sıraların üstlerinde olur. Atmosferle ilgili, her oyuncu için ekstra motivasyon. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz. Avrupa'da böyle bir atmosfer yok. Burası inanılmazdı. Napoli ve Glasgow'da biraz böyle vardı. Rakip takımlar için burada oynamak kolay değil. Namağlup olmaları da biraz bu yüzden. Ligde de 2.'ler, şampiyonlukta da adaylar. Takım kadrosunu da bakınca şampiyon olacaklarından eminim" diye konuştu.

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Jupp Heynckes, yarıştıkları her kulvarda şampiyon olmak istediklerini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini vurgulayan Heynckes, "Çok istekliyiz. Her kupayı kazanmak isteriz, ama beklemeliyiz. Kupaya açız. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ni isteriz. Maç maç gideceğiz. Almanya'da da bu konu sık sık dillendiriliyor. Benimle birlikte Şampiyonlar Ligi yeniden hedef olarak gösteriliyor. Ayaklarımız yere basmalı, çeyrek finali bir görmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok zordur. Hep formunuz zirvede olmalı. Sakat ve cezalılar olmamalı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz, hedefim de buydu" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde rakip seçemezsiniz"

"Kura için şunu söyleyeyim, futbolda hiçbir zaman rakip seçme lüksü yoktur, olmamalı da. Rakip kim olursa olsun çeyrek finalde güçlü bir rakip gelir, hazır olmalısınız. Bunu mental olarak başarmalıyız. Az önce de söylediğim üzere herhangi bir tercih ettiğim rakip söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nde rakip seçemezsiniz. Çeyrek finalde üst düzey takımlar var. Tüm oyuncuların kadroda olup olmaması önemli. Doğru anlarda şansa ihtiyacınız olur."

Bayern'in Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Bayern'in Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Heynckes'in söylediklerine layık olmalıyız"

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bayernin Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Bayern'in Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Bayern Münih'te sosyal medya hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.
Şenol Güneş: Heynckesin söylediklerine layık olmalıyız

Şenol Güneş: "Heynckes'in söylediklerine layık olmalıyız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih rövanş maçı sonrası konuştu.
Jupp Heynckes: Beşiktaş Bundesligada olsa...

Jupp Heynckes: Beşiktaş Bundesliga'da olsa...

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligine veda etti

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Devler Ligi'nde bu sezon muhteşem zaferler yaşayan Siyah-Beyazlı temsilcimiz, Avrupa defterini bu yıl için kapattı.
Yine Caner Erkin, yine olay!

Yine Caner Erkin, yine olay!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi.
5-0 sonrası büyük kriz: Duygularımı açıklarsam...

5-0 sonrası büyük kriz: "Duygularımı açıklarsam..."

Bayern Münih'te oyuna sonradan giren Robben, maç sonrasında sert açıklamalar yaptı.
Mehmet Demirkol: 5-0 çok da kötü bir sonuç değil

Mehmet Demirkol: "5-0 çok da kötü bir sonuç değil"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
ESPNden Şenol Güneşe ağır eleştiri

ESPN'den Şenol Güneş'e ağır eleştiri

ESPN yorumcusu Quique Wolff, Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i değerlendirdi.
Maç sonrası 3 Bayernli Quaresmaya koştu ve...

Maç sonrası 3 Bayernli Quaresma'ya koştu ve...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanında ağır bir mağlubiyet alırken maç sonu ise ilginç bir olay yaşandı.
Vida için çok sert ifade: Hain

Vida için çok sert ifade: Hain

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Bayern Münih-Beşiktaş maçında Vida için Hırvat basınında ise çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Gol düellosunun galibi Leipzig

Gol düellosunun galibi Leipzig

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, E, F, G ve H...