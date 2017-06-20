İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

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Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

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Robin van Persie'ye talip var!

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Asrın transfer bombası: Ronaldo

Asrın transfer bombası: Ronaldo

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Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Juan Quintero bombası!

Sarı kırmızılıların Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Selçuk Şahin ve Kolombiyalı oyuncu Juan Quintero'nun peşinde olduğu öğrenildi.

Tamer Tuna'nın özellikle istediği Selçuk'un sarı-kırmızılılara çok sıcak baktığı bildirilirken, transferin bayramdan sonra resmiyet kazanacağı ifade edildi. On numara mevkiinde görev yapan Quintero'nun ise menajeriyle temas kuruldu.

Portekiz'in Porto takımında yıldızı parlayan 24 yaşındaki Quintero'dan olumlu yanıt alan Göztepe'nin Kasımpaşalı Andre Castro'yla da görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Futbola ülkesi Kolombiya'nın Envigado takımında başlayan Quintero, Atletico Nacional'da oynadıktan sonra ilk Avrupa deneyimini İtalya'nın Pescara takımında yaşadı. Ardından Porto'ya geçen genç futbolcu, daha sonra Fransa'nın yolunu tutup Rennes'e imza attı. Tekrar ülkesine dönen Ouintero geçen sezonu Medellin'de geçirdi. Medelin'de 22 maça çıkan oyuncu, 11 gol ve 6 asistle iyi bir performans ortaya koydu.

BOAKYE İLE SIKI PAZARLIK

Forvete Kızılyıldız'dan Richmond Boakye'yi transfer etmek isteyen Göztepe, Ganalı oyuncuyla kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. Göztepe'nin Boakye'ye yıllık 850 bin euro teklif ettiği ifade edilirken futbolcunun sarı kırmızılılardan 1 milyon euro istediği ileri sürüldü. Fransa'da olduğu öğrenilen Boakye ile pazarlıkların sürdüğü, futbolcunun indirime gitmesi durumunda İzmir'e davet edileceği bildirildi.

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