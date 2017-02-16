Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Josef'ten maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

Joseften maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında 1-0 kaybederken, Sarı Lacivertliler'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza mücadeleyi değerlendirdi.

Krasnodar'ın erken gol bulmasının özgüvenlerinin artmasını sağladığını belirten Josef şunları söyledi:

"Taraftarımızla turu geçeriz"

Kalemizde erken bir gol gördük. Rakibimiz kendi sahasında oynadığı için erken golle birlikte özgüvenleri arttı. Biz ise kendimize olan güvenimizi kaybettik. İkinci yarıda biraz daha pozisyon üreten bizdik ama gol atmayı başaramadık. İkinci maç kendi sahamızda olacak. Taraftarımızın desteğiyle rövanşta tura ihtiyacımız olan skoru alacağımızı düşünüyorum.

"Maç içinde biz geç ısındık, onlar golü buldu"

Havanın soğuk olması bize bir sorun yarattı diyebilirim. Maç içinde geç ısındık. Rakibimiz bize göre bu havaya daha çabuk ısındılar. Golü bulmaları bu yüzden... Daha önce kariyerimde bu tür soğuk iklimlerde çıktığım maç oldu. Kayseri'de de -12 dereceyi görmüştük, orası da çok soğuktu ancak mağlubiyetlerin temel sebebinin bu olduğunu söyleyemem.

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Kjaer:

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"


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Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

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