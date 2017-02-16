Joseften maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında 1-0 kaybederken, Sarı Lacivertliler'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza mücadeleyi değerlendirdi.

Krasnodar'ın erken gol bulmasının özgüvenlerinin artmasını sağladığını belirten Josef şunları söyledi:

"Taraftarımızla turu geçeriz"

Kalemizde erken bir gol gördük. Rakibimiz kendi sahasında oynadığı için erken golle birlikte özgüvenleri arttı. Biz ise kendimize olan güvenimizi kaybettik. İkinci yarıda biraz daha pozisyon üreten bizdik ama gol atmayı başaramadık. İkinci maç kendi sahamızda olacak. Taraftarımızın desteğiyle rövanşta tura ihtiyacımız olan skoru alacağımızı düşünüyorum.

"Maç içinde biz geç ısındık, onlar golü buldu"

Havanın soğuk olması bize bir sorun yarattı diyebilirim. Maç içinde geç ısındık. Rakibimiz bize göre bu havaya daha çabuk ısındılar. Golü bulmaları bu yüzden... Daha önce kariyerimde bu tür soğuk iklimlerde çıktığım maç oldu. Kayseri'de de -12 dereceyi görmüştük, orası da çok soğuktu ancak mağlubiyetlerin temel sebebinin bu olduğunu söyleyemem.