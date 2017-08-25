Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu resmen açıkladı.
Beşiktaşlılara süper haber

Beşiktaşlılara süper haber

Beşiktaş'a hazırlık kampında sakatlanan Gökhan Gönül'den iyi haber geldi.
Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving’i; Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.
Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transferi, futbol dünyasında taşları yerinde oynattı.
'Barcelona'ya hoş geldin Angel Di Maria'

'Barcelona'ya hoş geldin Angel Di Maria'

İspanyol futbol devi Barcelona'nın sosyal medya hesapları bir grup hacker tarafından ele geçirildi.

Josef de Souza için Premier Lig'den 10 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.

Josef de Souza için Premier Ligden 10 milyon Euroluk teklif

İngiliz ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Sarı lacivertlilere talebini ileten West Bromwich Albion, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ise henüz kararını vermiş değil.

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yönetim West Bromwich Albion'a kararını iletecek.

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Kadıköy'de 2 isme büyük tepki!

Kadıköy'de 2 isme büyük tepki!

Kocaman'dan acı kabulleniş:

Kocaman'dan acı kabulleniş: "Yerle yeksan olduk"


 

Ntvspor

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Josef de Souza için Premier Ligden 10 milyon Euroluk teklif

Josef de Souza için Premier Lig'den 10 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu resmen açıkladı.
Kadıköyde 2 isme büyük tepki!

Kadıköy'de 2 isme büyük tepki!

Fenerbahçe-Vardar mücadelesinde Van Persie ve Ozan Tufan, sık sık pozisyonları değerlendirememesi nedeniyle taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Kocamandan acı kabulleniş: Yerle yeksan olduk

Kocaman'dan acı kabulleniş: "Yerle yeksan olduk"

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Re-za-let!

Re-za-let!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play off turunda veda etti. Sarı Lacivertliler, ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf Vardar karşısında maç boyunca vasatı aşamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe Jose Sosayı açıkladı

Fenerbahçe Jose Sosa'yı açıkladı

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Jose Sosa ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.
Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Oumar Niasse bombası

Oumar Niasse bombası

Aykut Kocaman, hücum hattında kullanabileceği çok yönlü ve hızlı bir oyuncu istemişti.

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

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Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

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Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
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Yeni transferlerden yeni formalara tam not

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