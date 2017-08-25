Josef de Souza için Premier Ligden 10 milyon Euroluk teklif

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.

İngiliz ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Sarı lacivertlilere talebini ileten West Bromwich Albion, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ise henüz kararını vermiş değil.

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yönetim West Bromwich Albion'a kararını iletecek.

Ntvspor