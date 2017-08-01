Jose Sosanın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ta harika bir sezon geçirdikten sonra Milan'a transfer olan ancak orada istediği süreyi bulamayan Jose Sosa ile ilgili menajeri Favio Bilardo'dan transfer açıklaması geldi.

Bilardo Sosa'nın Boca Juniors'la transfer görüşmesi yaptığı iddialarını reddetti. Sosa konusunda Boca ile temasa geçmediğini ifade eden Bilardo, Arjantinli futbolcunun Milan'da kalacağını açıkladı. Boca Juniors tarafından kimse ile konuşmadığını söyleyen Bilardo yine de transfere açık kapı bıraktı.

Ağustos ayına kadar neler olabileceğini asla bilemeyeceklerini söyleyen Bilardo, 'Sosa Milan'da kalmak istiyor. Her zaman planımız bu oldu' yönünde açıklamada bulundu.

Carlos Bacca, Gabriel Paletta ve Sosa geçen hafta oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosuna dahil edilmemiş ve İtalya basınında transfer listesine konulduğu haberleri çıkmıştı.

Jose Sosa ile Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyordu.