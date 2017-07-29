Jose Sosada sıcak gelişme!

Ersun Yanal’ın talimatı ile 10 numara arayışına geçen Bordo- Mavililer’e, menajerler aracılığıyla Milan’da forma giyen Jose Sosa önerildi.

Önümüzdeki sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurarak zirveye oynamak isteyen Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, 10 numara bölgesi için yönetimden transfer talebinde bulundu.

Bu mevkii için Werder Bremen’in kaptanı Zlatko Junuzovic ile görüşen ancak Avusturyalı futbolcu ile anlaşma sağlayamayan Bordo-Mavili yönetim, Yanal’ın talimatı ile vakit kaybetmeden arayışlara başladı. Menajerler ile temas kuran Fırtına’ya, İtalyan devi Milan’da forma giyen Jose Sosa önerildi. İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Arjantinli futbolcu ile daha önce de pazarlık masasına oturan Karadeniz ekibi, yıldız oyuncu ile uzlaşamamış ve transfer gerçekleşmemişti.

Ücretinde indirime gitti

Birçok menajer Fırtına’ya ısrarla 32 yaşındaki oyuncuyu önerirken, Sosa’da ücretinde indirime gitti. Milan’da yeteri kadar forma şansı bulamaması nedeniyle Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon Euro’yu (10 milyon TL) kabul edebileceğini Bordo-Mavili yöneticilere bildirdi. Başkan Muharrem Usta’nın önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile bir araya gelerek Arjantinli futbolcu hakkında bir toplantı yapması bekleniyor.