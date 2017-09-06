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Jose Sosa transferi bitiyor!

Bordo-Mavililer’in uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Trabzonspor’un Arjantinli oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Jose Sosa transferi bitiyor!

Yılan hikayesine dönen Jose Sosa-Trabzonspor görüşmeleri hakkında yeni gelişmeler var. Transferleri hakkında verdiği detaylar ile ünlenen İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Bordo-Mavililer’in Arjantinli orta sahaya yaptığı teklifi yükselttiğini iddia etti. Di Marzio haberinde, daha önce senelik 5 milyon Euro’dan üç yıllık sözleşme önerisini reddeden Arjantinli yıldızın, son teklif üzerine Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığını ve transfer sezonunun sonuna kadar imzaların atılabileceğini belirtti.

Bonservisi 6 milyon Euro

Haberde Karadeniz ekibinin teklifini ne kadar yukarı çektiği yazılmazken, oyuncunu bonservisi için Milan ile 6 milyon Euro (24,5 milyon TL) karşılığında anlaşıldığı kaydedildi.

2018’de sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa, geçen sezon Milan ile çıktığı 19 maçta 3 asist yapmıştı. 32 yaşındaki futbocu bu sezon ise kadroda kendisine hiç yer bulamadı.

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