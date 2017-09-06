Jose Sosa transferi bitiyor!

Bordo-Mavililer’in uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Trabzonspor’un Arjantinli oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Yılan hikayesine dönen Jose Sosa-Trabzonspor görüşmeleri hakkında yeni gelişmeler var. Transferleri hakkında verdiği detaylar ile ünlenen İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Bordo-Mavililer’in Arjantinli orta sahaya yaptığı teklifi yükselttiğini iddia etti. Di Marzio haberinde, daha önce senelik 5 milyon Euro’dan üç yıllık sözleşme önerisini reddeden Arjantinli yıldızın, son teklif üzerine Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığını ve transfer sezonunun sonuna kadar imzaların atılabileceğini belirtti.

Bonservisi 6 milyon Euro

Haberde Karadeniz ekibinin teklifini ne kadar yukarı çektiği yazılmazken, oyuncunu bonservisi için Milan ile 6 milyon Euro (24,5 milyon TL) karşılığında anlaşıldığı kaydedildi.

2018’de sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa, geçen sezon Milan ile çıktığı 19 maçta 3 asist yapmıştı. 32 yaşındaki futbocu bu sezon ise kadroda kendisine hiç yer bulamadı.