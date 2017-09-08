Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
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Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.

Jose Sosa tarihe geçecek!

Bordo-Mavililer’in uzun uğraşlar sonucunda anlaşmaya vardığı Jose Sosa, Fırtına’nın tarihine geçmeye hazırlanıyor... Karadeniz temsilcisi, Arjantinli yıldız için Milan’la 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) anlaşma sağlarken, 32 yaşındaki futbolcuyla da senelik 4 milyon Euro’ya (16 milyon TL) el sıkıştı. Tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Trabzonspor, Sosa’nın menacerine de 2 milyon Euro (8 milyon TL) ödeyecek.

Resmi imzayı attığı takdirde...

Tüm bunlar toplandığında ise yetenekli futbolcunun, Bordo-Mavililer’e 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro (77 milyon TL) olacak. Sosa resmi imzayı attığı takdirde Trabzonspor tarihinin en pahalı futbolcularından birisi olacak. Arjantinli yıldız, Gökhan Ünal (6.2 milyon Euro) Waris Majeed (6 milyon Euro) ve Adrien Mierzejewski’nin (5.2 milyon Euro) ardından Fırtına’nın bonservisine en çok para verdiği isimlerden biri olacak. Bu oyunculara verilen maaşlar da göze alındığında tecrübeli futbolcu, Karadeniz ekibinin tarihine geçecek.

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Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
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