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Ara transferde Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa, transfer sezonunun kapanmasıyla kendini buldu.

Jose Sosa kendini buldu!

Ligin ilk yarısında ne gol ne de asist katkısı yapan Arjantinli, şubat ayıyla birlikte hem ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı hem de yaptığı 2 asistle göz doldurdu.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon pek de alışık olmadığı bir bölgede forma giyiyor. Normalde forvet arkasında görmeye alıştığımız Sosa, Vincenzo Montella'nın 4-3-3 dizilişinde ön libero olarak görev alıyor. Eski Beşiktaşlı sadece son Chievo maçında orta ikilide forma giydi. 2017'de forma giydiği diğer 5 maçta ise ön libero olarak görev aldı.

Sezon başında 7.5 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız oyuncu sezonun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarlar tarafından sıklıkla eleştirilmişti. Ocak döneminde başta Fenerbahçe olmak üzere birçok onunla ilgilenmiş fakat menajeri ısrarla Sosa'nın Milan'da mutlu olduğunu ve burada kendini kanıtlamak istediğini söylemişti.

27 hafta sonunda 50 puan toplamayı başaran Milan, Şampiyonlar Ligi potasının 7 puan gerisinde yer alıyor.

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