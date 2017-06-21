Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Menajeri ısrarla Türkiye’yi düşünmediklerini belirtse de Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ısrarı sürüyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar er ya da geç Arjantinli oyuncuyu ikna edeceklerine inanıyorlar.

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe’de Jose Sosa aşkı bitmek bilmiyor. Geride kalan sezondan bu yana yıldız futbolcu için her türlü girişimi yapan Sarı-Lacivertliler bir türlü istedikleri sonucu alamadılar. Sonuç alınamadığı gibi de Sosa’nın menajeri her fırsatta ısrarla Türkiye’ye gelmeyi düşünmediklerini dile getirdi. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşın 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın önünde kararını değiştirebilecek bir süreç bulunuyor.

Bu sezona iddialı bir kadro kurarak hazırlanan Milan’ın, Sosa’yı yeni sezonda kadrosunda düşünmediği öğrenilirken deneyimli oyuncuya Fenerbahçe’nin vereceği rakamları verecek başka bir alternatif de bulunmuyor.

SABIRLA BEKLENİLECEK

Fenerbahçe'nin sunduğu teklif Milan cephesini cezbederken bu transferle ilgili bekleyiş sabırla sonuna kadar sürdürülecek. Sosa’nın, önündeki tartışmasız en iyi seçenek olan bu teklife er ya da geç olumlu cevap vereceğine inanan Fenerbahçe yönetimi, bu defteri bir tarafta açık bekletiyor. Kısacası Aykut Kocaman’ın da çok istediği Sosa için Kanarya sonuna kadar her şartı zorlayacak.

Haberturk