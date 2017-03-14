Jorge Jesusa Beşiktaş önerisi

Türkiye'de üç yıl top koşturan Portekizli futbolcu Neca, vatandaşı Jesus'a Beşiktaş'a gitmesi telkininde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine getirmek istediği iddia edilen Jorge Jesus'a, Portekizli bir futbolcudan destek geldi.

Türkiye'de Ankaraspor ve Konyaspor formaları giyen Neca, Sporting'in başında bulunan Jesus'a 'Türkiye'ye git' tavsiyesinde bulundu.

Futbol hayatını ülkesinin Farense takımında sürdüren 37 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

Türk futbolu sana çok uygun. Senin organize edeceğin takım Türkiye liginde fark yaratır. Beşiktaş taraftarı çok ateşli. O takımda Talisca ve Quresma'nın da olması senin için avantaj. Sporting dışında başka bir takımın başına geçip, yeni bir deneyime yelken açmak senin için iyi olabilir.

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