Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
Menez'in yeni adresi belli oldu

Menez'in yeni adresi belli oldu

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Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.

Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

Japonya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nagoya Grampus, Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen forvet oyuncusu Jo'yu renklerine bağladı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Japon temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuyu 11 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray, Manchester City ve Everton formalarını da giyen Brezilyalı forvet, geçen yıl 34 maçta 18 gol atarak takımının şampiyon olmasında önemli rol oynamış ve "yılın futbolcusu" seçilmişti.

Nagoya Grampus, geçen ay play-off turunu geçerek Japonya Birinci Futbol Ligi'ne yükselmişti.

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

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Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Olivier Giroud bombası

Olivier Giroud bombası


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Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Zieglerin yeni adresi belli oldu

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