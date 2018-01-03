Jeremy Menezin yeni adresi belli oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
Menez'in yeni adresi belli oldu

Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Bongonda kendisine takım buldu.
Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.

Jeremy Menezin yeni adresi belli oldu

Sandro Ranieri'nin İtalya ekiplerinden Benevento'ya transferinin ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux’tan Antalyaspor’a transfer olan Jeremy Menez’in Türkiye kariyeri de sona erdi. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 9 maçta 307 dakika sahada kalan ve gol atma başarısı gösteremeyen Jeremy Menez, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.

Jeremy Menez bonservis bedeliyle transfer oldu

Antalyaspor’dan olan 540 bin Euro alacaklarını bırakan ve yaklaşık 250 bin Euro da bonservis ücreti getiren 30 yaşındaki futbolcunun, ayrılığının da resmiyet kazandığı ifade edildi. Yapılan anlaşmaların ardından Menez'in transferiyle birlikte Antalyaspor'un yaklaşık 800 bin euro kazanımı oldu.

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti


 

Ajansspor

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Jeremy Menezin yeni adresi belli oldu

Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'de flaş gelişme.
Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Igor Tudora Süper Ligden sürpriz talip

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
6 aylığına Süper Lig devine geliyor

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

Maddi olarak kötü bir sürece giren Antalyaspor, Eto'o'yu devre arasında Fenerbahçe'ye gönderecek.
Antalyasporda Samuel Etoo depremi

Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi

Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun eski takımı Real Mallarco'ya transfer olacağı tahmin ediliyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardonun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardo'nun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Antalyaspor teknik direktörü Leonardo'nun görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe yarışa geri döndü

Fenerbahçe yarışa geri döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Sarı Lacivertliler Giuliano'nun tek golü ile kazandı.
Etoodan sonra o da ayrılıyor!

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

Ani bir kararla seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan Antalyaspor'da Eto'o'dan sonra Samir Nasri'nin de takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu....
Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

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Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

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Etoo ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin

"Eto'o ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu...
Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi....