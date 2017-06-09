Jeremy Menez Antalyasporda!

Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitirerek büyük başarı yakalayan ve gelecek sezon daha iyi bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Antalyaspor ilk transferini gerçekleştirdi ve Jeremy Menez'i transfer ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitiren ve yeni sezonda çıtayı daha yükseğe çıkartan Antalyaspor'da yönetim transfer için harıl harıl çalışıyordu. Akdeniz ekibi ilk transferini gerçekleştirdi ve Jeremy Menez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fransa’nın Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu, protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki Fransız forvet Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi.

Yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve 2 gole imza attı.