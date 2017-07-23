Jeremain Lenste son dakika! Açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jeremain Lens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gelecek yıl Championship'te mücadele edecek Sunderland'de forma giyen Jeremain Lens, takımda kaldığı sürece elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı 30 futbolcu, 3-2 biten Bradford maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Kendimi hazır hissediyorum. Umarım performansım böyle devam eder. Hazırlık döneminde en önemli şey, çok çalışmanız ve fizik olarak tam olarak hazır hale geldiğinizden emin olmanızdır.

Sunderland'in futbolcusuyum ve bu yüzden bu kulüp için elimden geleni yapacağım. Umuyorum gollerime devam ederim. Bazen çok güzel goller atarsınız, bazen de normal goller. Bu kez güzel bir gol attığım için şanslıyım.