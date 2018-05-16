Jeremain Lense talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydiği dönemde iyi performans sergileyen ancak bu sezon Beşiktaş'ın kiraladığı Jeremain Lens sezonun hayal kırıklıklarından biri oldu. Tecrübeli futbolcu ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi. Gazete ve internet siteleri, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna Feyenoord'un talip olduğunu yazdı. Haberde, Lens'in ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği de vurgulandı.

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