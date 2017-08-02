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Jeremain Lens yarın İstanbul'a geliyor!

Sunderland menajeri Simon Grayson, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Hollandalı yıldız Jeremain Lens ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Jeremain Lens yarın İstanbula geliyor!

Jeremain Lens'in takımı Sunderland'de menajer Simon Grayson'dan Hollandalı futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland’in teknik direktörü Simon Grayson, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’in kısa süre içinde Beşiktaş’a transfer olabileceğini söyledi.

Derby County ile yapacakları lig maçı öncesinde Hollandalı oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Grayson,  "Lens’in transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler hala devam ediyor ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 gündür antrenmanlara katılamadığını belirten Grayson, "Takımımız geçen sezon küme düşünce Lens ve birkaç oyuncu bizimle devam etmek istemediğini söylemişti.Takımda kalmak isteyenlerle yola devam edeceğiz, diğerleriyle yollarımız ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki milli oyuncu, 38 maçta 5 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

"Yarın İstanbul'a geliyor"

Bu arada DHA Jeremain Lens'İn yarın İstanbul'a geleceğini iddia etti. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre Jeremain Lens, yarın İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe imza atmak üzere yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Sunderland ile bonservis konusunda anlaştığı ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

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