Jeremain Lens sonunda konuştu!

Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Yılın takası...

Sağ kanata Lens’i transfer ederek hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Sunderland kulübüyle yapılan son görüşmelerden sonra bu transferdeki umutların daha da arttığı öğrenildi.