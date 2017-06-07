Jeremain Lens sonunda konuştu!
Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Premier League'den düşen Sunderland'de bulunan Jeremain Lens, geleceği hakkında açıklama yaptı.
Hollanda Milli Takım kampında FOX Sports'un sorularını yanıtlayan Lens, Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili "Sunderland, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hangisini istersin?" sorusu üzerine, "Gerçekten Fenerbahçe'de oynamak isterim ancak Fenerbahçe'de kalmak isterim. Kulüplerin anlaşması lazım" cevabını verdi.
Ntvspor
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