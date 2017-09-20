Ne yaptın Medel!

Ne yaptın Medel!

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.
Janssen çok farklı

Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

Transferde adı uzun süre Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldızı Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı.
Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.
Arda Turan'a çirkin hareket!

Arda Turan'a çirkin hareket!

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da efsane oyunculara özel taşlar yaptırıldı ve taraftarlar, Arda Turan'ın taşına zarar verdi.
Kameni'de dikkat çeken detay!

Kameni'de dikkat çeken detay!

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Kameni'nin formasında ne armadan ne de yıldızlardan eser vardı.
Rooney iki yıl ceza aldı

Rooney iki yıl ceza aldı

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.
Mario Gomez'e kötü haber

Mario Gomez'e kötü haber

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.

Jeremain Lens önerdi, Beşiktaş transfer etti

Fikret Orman yönetimiyle birlikte transferde daha temkinli adımlar atan Beşiktaş, gurbetçi futbolculara oldukça önem veriyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda 2 transfer daha gerçekleştirdi, bunlardan bir tanesini A Takım oyuncusu Jeremain Lens önerdi.

Jeremain Lens önerdi, Beşiktaş transfer etti

Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan gibi transferlerin Beşiktaş forması altında gösterdikleri performanslar ve kazanılan şampiyonluklarla birlikte Siyah-Beyazlı ekip altyapı takımlarına da yurtdışından gurbetçileri getirmeye başladı.

Geçen sene Oğuzhan Aydoğan ile başlayan altyapı gurbetçi transferleri bu sene de devam etti. Siyah-Beyazlı ekip ilk olarak Fransa'da Rennes forması giyen Bülent Marlon Üçüncü'yü kadrosuna kattı.

Siyah-Beyazlıların altyapı transferleri bununla bitmedi. 2002 Almanya doğumlu olan Devrim Ögedey de yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. FSV Frankfurt genç takımında oynarken, Jeremain Lens'in önerisiyle transfer edilen Ögedey, U16 takımıyla birlikte çalışmalara başladı.

Ögedey'in transferinde referans olan Jeremain Lens genç oyuncunun yakın bir aile dostu. Yıldız oyuncu Lens, genç futbolcuyla yakından ilgileniyor ve altyapı antrenmanlarında kendisini sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

Cenk Tosun'a dev talip! 14 milyon euro...

Cenk Tosun'a dev talip! 14 milyon euro...

Porto'da Aboubakar depremi!

Porto'da Aboubakar depremi!

Rıdvan Dilmen:

Rıdvan Dilmen: "Şenol hocanın çok güzel bir huyu var. O da..."


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Jeremain Lens önerdi, Beşiktaş transfer etti

Jeremain Lens önerdi, Beşiktaş transfer etti

Fikret Orman yönetimiyle birlikte transferde daha temkinli adımlar atan Beşiktaş, gurbetçi futbolculara oldukça önem veriyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda 2 transfer daha gerçekleştirdi, bunlardan bir tanesini A Takım oyuncusu Jeremain Lens önerdi.
Cenk Tosuna dev talip! 14 milyon euro...

Cenk Tosun'a dev talip! 14 milyon euro...

Transfer döneminin son gününde Crystal Palace'ın kapısından dönen Beşiktaşlı oyuncuyu şimdi de Sevilla, Atletico Madrid ve Valencia istiyor. Ocak ayında Kartal'ın kapısını çalacak olan 3 kulüpten Sevilla, 13-14 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Portoda Aboubakar depremi!

Porto'da Aboubakar depremi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vincent Aboubakar, ayrılmak istediğini Porto yönetimine iletti.
Rıdvan Dilmen: Şenol hocanın çok güzel bir huyu var. O da...

Rıdvan Dilmen: "Şenol hocanın çok güzel bir huyu var. O da..."

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi.
Ne yaptın Medel!

Ne yaptın Medel!

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.
Caner Erkine büyük şok!

Caner Erkin'e büyük şok!

Asena Atalay'dan olaylı bir şekilde boşanan Beşiktaş'ın ve milli takımın sol beki Caner Erkin'in mal varlığına tedbir kararı konulduğu ortaya çıktı.
Şenol Güneş oyundan ve skordan memnun

Şenol Güneş oyundan ve skordan memnun

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Süpe Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u 10. dakikada Cenk Tosun ve 66. dakikada Ricardo Quaresma'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti.
Yeni forvet ocak ayında bedelsiz olarak geliyor

Yeni forvet ocak ayında bedelsiz olarak geliyor

Kanadalı futbolcuyla el sıkışan Beşiktaş, kontratı yıl sonunda bitecek olan 22 yaşındaki forveti Ocak ayında bedelsiz olarak renklerine bağlayacak.
Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Porto maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.
Rekor Şenol Güneşin

Rekor Şenol Güneş'in

Siyah-beyazlı ekibin Porto ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş de rekor kırdı....
Pepe: Çok iyi hazırlanıp Portoyu ezberledik

Pepe: "Çok iyi hazırlanıp Porto'yu ezberledik"

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Pepe, Porto galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu....
1-2 gol daha atabilirdik

"1-2 gol daha atabilirdik"

Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda devirdiği mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ryban Babel, tehlikeli bir takım olduklarının...
Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'na düşen Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar, Avrupa'daki cezası nedeniyle...
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu....
Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı...