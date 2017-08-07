Jeremain Lens neden Beşiktaşı tercih ettiğini açıkladı

Beşiktaş'ın Sunderland'den satın alma opsiyonuyla bir seneliğine kiraladığı Jeremain Lens, resmi sözleşmeye imzasını attı. Hollandalı yıldız, en üst seviyede oynamak için Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 4.1 milyon euro satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı Jeremain Lens, basın toplantısı düzenledi. İlk olarak başkan Fikret Orman açıklamalarda bulunurken, son olarak Lens duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.

Fikret Orman:

Dinamo Kiev dönemlerinden beri takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Geçen sezon da ilgilenmiştik ama olmamıştı. Bugüne nasipmiş. Hem onun için, hem de bizim için hayırlı olsun. Biz futbolcu transfer ederken, bize vereceği katkıları düşünerek alıyoruz. Lens bizimle oynamayı çok istedi. Bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Güzel bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Bizim işimiz oyuncularımızı mutlu etmek. Onların da işi taraftarlarımı mutlu etmek. Kendisine yeniden hoşgeldin diyorum. Allah utandırmasın.

Beşiktaş kulübünün gündemi, başka kulüp başkanlarının açıklamaları değildir. Başka takımlarla polemiğe girmek istemiyorum. Biz Lens için Sunderland'le anlaşma yaptık. Oyuncu da neden geldiğini söyledi. Lens bu kulübün parçası. Ben de ailenin reisiyim. Lens de kusura bakmasın. Bu soruları geçelim.

Jeremain Lens:

Beşiktaş aileisine katıldığım için çok mutluyum. Beşiktaş son 2 sezonun şampiyonu ve 3. kazanmak istiyor. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp takımın parçası olmak için elimden geleni yapacağım.

'Beşiktaş'ı tercih ettim çünkü...'

Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Az önce söylediğim gibi, en üst seviyede oynamak istediğim için Beşiktaş'ı tercih ettim.

Come to Beşiktaş hakkında...

Gerçekten çok özeldi. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Yakın zamanda benim de birilerini aramam gerekebilir. Eğer gerçekleşirse, üstüme düşeni yaparım.