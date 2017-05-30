Jeremain Lens: Beşiktaşta oynamak isterim

Fenerbahçe'yle yaptığı kiralık sözleşmesi bu ay sona erecek olan Lens transferi için Beşiktaş gözünü kararttı. Kulübü Sunderland’in 6 milyon Euro’luk bonservis talebi direnci kırılamasa da Lens’in istekli oluşu kararlılığı artırıyor.

Transfer döneminin en çok konuşulacak ismi olduğu şimdiden belli olan Hollandalı yıldız Jeremain Lens, her gün Beşiktaş'ın gündeminde biraz daha ağırlık kazanıyor.

Devre arasından bu yana Lens'in durumuyla ilgilenmeye başlayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'yle olan kiralık sözleşmesinin bitmek üzere olması nedeniyle devreye girdi. Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiren en önemli detay ise Lens'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakması ve bunu siyah-beyazlı yöneticilere iletmesi.

Hollandalı yıldızın, "Oradaki arkadaşlarım güzel bir atmosferin olduğunu söylediler. Eğer kulübümle anlaşırsanız, Beşiktaş'ta oynamak isterim" dediği öğrenildi.

Sunderland'e kiralık formülü sunan Beşiktaş'ın, İngilizlerin 6 milyon Euro bonservis talep etmesi üzerine başka yöntemleri devreye sokacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun istekli davranışı da yönetimi bu transferde kararlılığa itti.

Sabah